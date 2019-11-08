Две новые остановки появятся в казанском микрорайоне Азино

(Казань, 8 ноября, «Татар-информ»). В микрорайоне Азино появятся два новых остановочных пункта для общественного транспорта, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Остановка «Детский сад № 185» расположится по улице Хайдара Бигичева в районе дома № 8 в обоих направлениях, остановка «Улица Академика Сахарова» — по Сахарова в районе дома № 24 в направлении проспекта Победы. Новые пункты будут внедрены в работу с 16 ноября.

Пассажиров с новых остановок будут забирать троллейбусы №№ 3, 9, 12 и автобусы №№ 30 и 77.

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