Иван Зима, ПАО «Ростелеком»: основная задача сотрудников — быть чуткими к клиенту

(Казань, 8 ноября, «Татар-информ»). Цель «Ростелекома» — стать оператором, которого выбирают и рекомендуют. Достигать этого компания намерена за счет повышения качества обслуживания и внедрения новых цифровых сервисов. Об этом на пресс-конференции заявил новый глава макрорегионального филиала «Волга» Иван Зима.

«„Ростелеком“ работает на четырех целевых рынках. Самый крупный из них — частные лица. Для них мы хотим стать оператором, которого они не только выбирают, но и рекомендуют своим родным и близким. Для представителей бизнеса мы стремимся стать надежным поставщиком индивидуальных решений под их конкретные нужды», — сказал он.

Кроме того, компания активно сотрудничает с другими операторами связи. «С одной стороны, мы конкуренты, с другой — делаем общее дело, оказывая услуги гражданам, бизнесу и государству. Мы хотим, чтобы операторы видели в нас партнеров, с которыми вместе выгодно расти. Есть проекты, реализовать которые по силам только сообща, например, цифровизация сел и деревень», — отметил Иван Зима.

Еще один крупный рынок — это госсектор. «Мы решаем большое количество социальных задач и хотим, чтобы государство в нас также видело надежного поставщика цифровых решений, выполняющего свои обязательства в срок», — подчеркнул спикер.

Глава филиала сделал акцент улучшении сервисного обслуживания клиентов. Немаловажную роль в этом должны сыграть сотрудники компании. «Мы не только связисты, мы прежде всего сервисная компания. Поэтому каждый сотрудник должен проявлять эмпатию — быть чутким и внимательным к клиенту», — поделился с журналистами Зима.

Сделать клиента довольным невозможно без умения слышать и слушать его, меняться под его требования, действовать, то есть внедрять и измерять, на соответствие его ожиданиям. Выполняться должны все пункты — в этом залог успеха, добавил глава макрорегионального филиала «Волга».

«Ростелеком» — один из ведущих операторов в России, отметил директор филиала компании в Татарстане Андрей Юдов. В гонке с конкурентами победит тот, кто предоставит лучший сервис. «Сфера телекоммуникаций перестала быть тихой гаванью, где можно ждать, когда абонент сам придет. Сейчас, если у людей есть потребность в скоростном Интернете, мы сами идем в малые города села и города», — сказал он.

Он также отметил, что «Ростелеком» постоянно работает над улучшением технических характеристик своих сервисов. Не так давно компания провела модернизацию на сети передачи данных и увеличила скорость Интернета до 80 Мбит/с для 50 тысяч своих абонентов, при этом цена за услугу осталась прежней.