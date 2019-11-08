(Казань, 8 ноября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Реализация проекта «Агростартап» позволит создать в Татарстане более 200 рабочих мест. Об этом сообщил сегодня на церемонии вручения сертификатов победителям конкурсного отбора на получение грантов по программе «Агростартап» министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.

«Каждый грантополучатель подписал договор, согласно которому в целом будет создано свыше 200 рабочих мест. Кроме того, обеспечивается ежегодное увеличение на 10% объема производимой продукции. И все это очень важно для сохранения сельского уклада жизни Татарстана, обеспечения продовольственной безопасности жителей», – сказал глава Минсельхозпрода РТ.

По словам Марата Зяббарова, примеров успешной работы фермеров в республике достаточно много. «Надеемся, что вы республику не подведете в реализации своих бизнес-проектов и будете являться достойным примером для будущих грантополучателей», – обратился он к победителям конкурса.

Проект «Агростартап», направленный на поддержку фермеров, запустили в Татарстане в августе текущего года. Он будет работать до 2024 года. Обязательным условием для получения гранта стало проживание в сельской местности или готовность переехать на село и внесение не менее 10% собственных средств для реализации проекта.

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