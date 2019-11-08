WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

8 ноября 2019, 12:30

Экономика и финансы

Альфа-Банк организовал выпуск еврооблигаций «Хоум Кредит Банка» на 200 млн долларов

Экономика и финансы

Альфа-Банк организовал выпуск еврооблигаций «Хоум Кредит Банка» на 200 млн долларов

Средства будут использованы для пополнения капитала первого уровня «Хоум Кредит Банка».

(Казань, 8 ноября, «Татар-информ»). Альфа-Банк успешно организовал выпуск бессрочных субординированных еврооблигаций «Хоум Кредит Банка», отвечающий требованиям «Базеля-III» (Положение 646-П Банка России). Сумма выпуска составила 200 млн долларов, колл-опцион предусмотрен через 5,25 года. Средства будут использованы для пополнения капитала первого уровня «Хоум Кредит Банка».

По результатам прошедшего 24-29 октября роуд-шоу в Москве, Лондоне и Цюрихе эмитент завоевал доверие инвесторов, убедив рынок в своей устойчивости. Первоначальный ориентир купона составлял 9,25-9,5% годовых. 

По результатам букбилдинга общий объем заявок в книге составил 650 млн долларов. Российский спрос сыграл ключевую роль в данной сделке, что позволило снизить ориентир по купону с первоначального уровня до 9%. Работа с инвесторами продолжилась и после закрытия книги, что позволило зафиксировать ставку на 20 базисных пунктов ниже 9% — на уровне 8,8%. Cпред над безрисковыми бумагами Казначейства США был зафиксирован на уровне 736.2 базисных пунктов. 

«Несмотря на отсутствие бэнчмарка по старшему и субордированному долгу в формате еврооблигаций, эмитенту удалось привлечь капитал первого уровня, что априори непростая задача. В ходе букбилдинга собрано порядка 80 заявок инвесторов. Итоговый объем спроса по финальному купону превысил сумму выпуска в 2,5 раза. Бумага вызвала беспрецедентный интерес у розничных инвесторов, мы видели это на примере клиентов Альфа-Банка и Альфа-Капитал», — подчеркнул начальник отдела долгового капитала Альфа-Банка Дэвид Мэтлок.

Организаторами размещения также выступили BCS Global Markets, J.P. Morgan, «Ренессанс капитал», UBS и «ВТБ Капитал».

Напомним, в октябре АО «АЛЬФА-БАНК» также успешно закрыл книгу заявок на выпуск бессрочных субординированных еврооблигаций объемом 400 миллионов долларов США, со ставкой купона в 5,95% годовых на первые 5.5 лет. В сделке приняло участие более 60 институциональных инвесторов, брокерских компаний из Европы, Великобритании, Швейцарии и Азии, значительный интерес проявили российские инвесторы. Средства будут использованы для роста кредитного портфеля Альфа-Банка. 

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.

По итогам первого полугодия 2019 года, согласно данным финансовой отчетности (МСФО), совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 52,1 млрд долларов США, совокупный кредитный портфель — 34,7 млрд долларов США, совокупный капитал — 7,7 млрд долларов США. Чистая прибыль за первое полугодие 2019 года составила 249 млн долларов США.

По состоянию на 30 июня 2019 года в Альфа-Банке обслуживается более чем 640 тыс. корпоративных клиентов и 16,5 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 791 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.

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