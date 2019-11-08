На конференции в Болгаре обсудили специфику преподавания теологии в вузах

(Казань, 8 ноября, «Татар-информ»). С 5 по 7 ноября в Болгарской исламской академии состоялась Международная научно-практическая конференция «Исламоведение и исламская теология в современной системе образования: проблемы и перспективы». Об этом сообщает отдел по работе с пресс-службами и связям с общественностью Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».

Конференция была организована Болгарской исламской академией совместно с Санкт-Петербургским государственным университетом и Научно-образовательной теологической ассоциацией (НОТА) при содействии Министерства науки и высшего образования РФ и ДУМ РТ в рамках Федерального проекта подготовки специалистов с углубленным знанием истории и культуры ислама.

Ученые из городов России, Франции, ОАЭ, Турции, Индии, Азербайджана, Казахстана, Пакистана, Узбекистана и других стран обсуждали такие темы, как «Специфика преподавания теологических и исламоведческих дисциплин в российских и зарубежных вузах», «Проблемы методического обеспечения теологических дисциплин».

В рамках конференции прошел круглый стол для экспертов-теологов в формате дискуссионной площадки «Компетентностный подход в системе теологического образования». Эксперты-теологи из Москвы, Махачкалы, Казани, Уфы и других городов России обсуждали принципы и подходы к разработке основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) в рамках направления подготовки Теология (Исламская Теология), также вопросы по разработке научно-методической литературы, рассмотрели перечень профилей для реализации образовательной программы по направлению Теология.

Также были подписаны соглашения о сотрудничестве с тремя зарубежными вузами — Парижским факультетом исламских наук (Франция), Университетом Шарджа (ОАЭ), Азербайджанским институтом теологии.

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