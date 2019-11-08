Благодаря противопожарным датчикам в Татарстане спаслись 34 ребенка

(Казань, 8 ноября, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). В Татарстане 67 человек спаслись во время пожара благодаря пожарным извещателям, из них 34 ребенка. Об этом рассказал начальник отдела государственного пожарного надзора и профилактической работы Главного управления МЧС по РТ Максим Трущин на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

«У нас зафиксировано, что в 25 случаях автономные пожарные извещатели, где ранее были установлены, сработали, и спаслись 67 человек. Больше всего радует, что среди них 34 ребенка. Это благодаря своевременному обнаружению пожара и эвакуации людей», — отметил спикер.

МЧС России по Татарстану проводит благотворительную акцию по установке пожарных извещателей в домах людей, находящихся в социально опасном положении. За этот год было установлено более 10 тыс. противопожарных датчиков в домах престарелых и в домах одиноких пожилых людей.

Благотворительная акция в республике проводится третий год и поддержана Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.

Автономный пожарный извещатель — это прибор, который реагирует на определенный уровень дыма и издает громкий сигнал.

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