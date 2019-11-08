У стен Казанского Кремля на видео сняли сбежавшую от хозяина лошадь

(Казань, 8 ноября, «Татар-информ»). На видео сняли лошадь, бегающую у стен Казанского Кремля, сообщили пользователи социальных сетей.

По их информации, от хозяина сбежала лошадь, которая возит туристов в экскурсионных каретах. Животное помчалось по площади 1 Мая и даже попыталось проникнуть на территорию Кремля.

Очевидец рассказала, что животное пронеслось, поднявшись со стороны Дворца Земледельцев по Большой Красной – это прямо напротив Казанского Богородицкого мужского монастыря. Затем лошадь свернула в сторону Карла Маркса, а минуты через четыре снова выбежала на Большую Красную.

По ее словам, в какой-то момент со стороны Дворца Земледельцев показался бегущий следом хозяин животного. У мужчины был порван рукав.

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