WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

8 ноября 2019, 12:00

Общество

Команда «Сетевой компании» стала призером чемпионата по методике WorldSkills Hi-tech

Общество

Команда «Сетевой компании» стала призером чемпионата по методике WorldSkills Hi-tech

В этом году чемпионат состоялся в Екатеринбурге, собрав более 1500 конкурсантов в 48 компетенциях.

(Казань, 8 ноября, «Татар-информ»). Чемпионат сквозных профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по методике WorldSkills Hi-tech организуется союзом Молодые профессионалы «Ворлдскиллс Россия» в четвертый раз, из года в год наращивая количество участников. В этом году чемпионат состоялся в Екатеринбурге, собрав более 1500 конкурсантов в 48 компетенциях. ОАО «Сетевая компания» впервые получило приглашение участвовать в рамках компетенции «Интеллектуальные системы учета электроэнергии».

Подготовка к соревнованиям происходила в сжатые сроки. На базе лаборатории испытания интеллектуальных систем ОАО «Сетевая компания» был проведен отборочный этап среди специалистов филиалов компании, по итогам которого 4 человека были приглашены на целевую подготовку к поездке в Екатеринбург. В течение недели сотрудники Казанских, Чистопольских, Бугульминских и Буинских электрических сетей оттачивали навыки технического аудита (монтаж приборов учета, обследование потребителей, составление документации, поиск неисправностей и хищений электроэнергии), а также создания и эксплуатации интеллектуальных систем учета электроэнергии (проектирование, сборка и наладка шкафа учета, наладка программного обеспечения, анализ полученных данных, формирование отчетной документации), а самое главное — слаженной командной работы.

В итоговый состав команды вошли Рустам Гилязов, инженер 2-й категории отдела систем учета и технического аудита Казанских электрических сетей, и Тимур Белов, инженер 2-й категории по техническому аудиту Бугульминского района электрических сетей. В качестве эксперта-компатриота команду сопровождал начальник службы систем учета электроэнергии Роман Осиков.

С первого дня соревнований все команды доказали, что не зря представляют свои компании на национальном чемпионате, продемонстрировав высокую степень готовности к предстоящим испытаниям. А основным решающим фактором для успешного выступления стало умение преодолевать стресс и волнение, чтобы за отведенное время успеть максимально полно выполнить конкурсное задание каждого из семи модулей.

В упорной борьбе, набрав в последний день соревнований максимально возможное количество баллов, наша команда в итоговом протоколе соревнований заняла второе место, уступив только хозяевам конкурсной площадки — ПАО «Россети».

Впечатления участников:

Рустам Гилязов: «Я впервые участвую в мероприятии такого уровня. Соревнования показали, что технологии, которые мы применяем в ежедневной работе, соответствуют опыту передовых компаний и наши знания позволяют показывать высокий результат при очень сильной конкуренции. Главное справиться с волнением!».

Тимур Белов: «Хотелось бы отметить высокий уровень организации мероприятий WorldSkills и работу экспертов. Все участники соревнований, начиная от волонтеров и заканчивая судьями на этапах, показали себя настоящими профессионалами! Горжусь тем, что удалось достойно представить компанию на этом чемпионате».

Роман Осиков: «Появление компетенции интеллектуальных систем учета электроэнергии в конкурсной программе национального чемпионата по методике WorldSkills подтверждает актуальность направления, выбранного ОАО „Сетевая компания“ в части установки „умных счетчиков“. Но ни одна даже самая современная технология не приносит должного результата без людей, которые с ней работают. Соревнования показали, что развитие компетенций персонала становится важнейшим фактором роста любой корпорации, ориентирующейся на лидерство в своей отрасли».


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