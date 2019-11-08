За этот год пожарные Татарстана спасли более 380 человек

(Казань, 8 ноября, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). В 2019 году пожарные в Республике Татарстан спасли более 380 человек, ни один сотрудник МЧС не погиб. Об этом рассказал начальник отдела государственного пожарного надзора и профилактической работы Главного управления МЧС по РТ Максим Трущин на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

«Подразделениями пожарной охраны было спасено 386 человек, эвакуировано более 1800 человек, как правило из многоквартирных жилых домов.<...> Слава Богу, никто из пожарных за этот год не погиб», — отметил Максим Трущин.

Он уточнил, что наибольшее количество пожаров и негативных последствий из года в год происходит в жилых домах.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что в этом году в Татарстане снизилось число пожаров, но смертность выросла. Жертвами пожаров в республике стали 115 человек, включая 11 детей.



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