В 2019 году в Татарстане сгорело имущество на более 190 млн рублей

(Казань, 8 ноября, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). За 2019 год в Республике Татарстан материальный ущерб от пожаров составил более 190 млн рублей, сгорело около тысячи строений. Об этом рассказал начальник отдела государственного пожарного надзора и профилактической работы Главного управления МЧС по РТ Максим Трущин на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

«Цифра по материальным потерям от пожаров всегда корректируется, как правило она получается очень существенная. Пока 197 млн рублей. Обычно эта цифра к концу года приближается к миллиарду рублей», — отметил спикер.

Он уточнил, что за этот год во время пожаров было уничтожено 928 строений, 75 единиц техники, погибло 108 голов скота.

Несмотря на это, среднестатистические показатели по пожарам в Татарстане остаются лучше показателей по всей России.



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