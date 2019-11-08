В Казани ищут вандала, который изрисовывает сиденья в автобусах

(Казань, 8 ноября, «Татар-информ»). На видео попал вандал, который изрисовывает сиденья в казанских автобусах, сообщил председатель Ассоциации АТП РТ Сергей Темляков.

Он отметил, что художник орудует по одной схеме – рано утром, либо поздним вечером. В то время, когда в салоне транспортных средств меньше всего пассажиров.

Злоумышленник выбирает сиденья, которые находятся позади кондуктора, и когда поблизости нет людей, берется за фломастер. Свое творчество парень всегда фотографирует.

По словам Темлякова, всего было зафиксировано более трех случаев порчи имущества.

«Согласитесь, каждый пассажир хочет ехать в комфортных условиях. Не любоваться диковинными надписями, а уж тем более не опасаться испачкать одежду, облокотившись на появившуюся надпись. Чтобы подготовить к новому рейсу испачканный художником-вандалом автобус, нужно провести химчистку. Если надпись не отмывается, то полностью заменить обшивку сиденья», — отметил Сергей Темляков.

Он обратился к пассажирам с просьбой сообщить водителю или кондуктору, если они заметят в салоне автобуса вандала. А самого злоумышленника предупредил, что в транспортных средствах предусмотрены камеры и ПАТП в любой момент может обратиться с заявлением в полицию.

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