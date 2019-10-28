Французский пианист Давид Фрэ выступит в Казани с программой «Гольдберг-вариации» Баха

(Казань, 8 ноября, «Татар-информ»). Французский пианист-виртуоз Давид Фрэ, ставший всемирно известным из-за своих интерпретаций произведений Баха и Шуберта, в ходе тура по России 11 ноября выступит в Казани, в Государственном большом концертном зале имени Салиха Сайдашева.

Музыкант исполнит «Гольдберг-вариации» Иоганна Себастьяна Баха.

Выступления Фрэ с произведениями Баха сравнивают с выступлениями Глена Гульда, одного из самых харизматичных исполнителей Баха всех времен. Музыкант находит баланс между рефлексией и эмоциональностью, технической тщательностью и поэтичностью. Его философия исполнения основана на трех правилах — «пой, свингуй и думай» (от английского — sing, swing and think).

«Я стараюсь заставить мой инструмент петь. Фортепиано прекрасно, но, играя на нем, необходимо выходить за рамки его перкуссионной природы. Клавишной акробатике я предпочитаю продуманность. Мой подход — 10% пальцев и 90% интеллекта», — поясняет Фрэ.

Пианист является победителем многих конкурсов и обладателем ряда премий, он сотрудничал с ведущими оркестрами и дирижерами. В 2008 году вышел документальный фильм о нем под названием Sing, Swing & Think.

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