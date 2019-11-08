Татарстанские больницы получат китайские томографы на льготных условиях

(Казань, 8 ноября, «Татар-информ», Диана Авакян). После того, как китайская компания MinFound Medical System локализует производство в Казани, больницы Татарстана получат медицинское оборудование на льготных условиях. Об этом говорится в меморандуме о сотрудничестве, подписанном с кластером «ФармМедПолис Республики Татарстан».

«Сторона B („ФармМедПолис“) поможет стороне А (MinFound Medical System) в эффективном продвижении продукции в российских больницах, а также в участии в госзакупках. После утверждения условий продажи сторона А поставит определенное количество компьютерных томографов в больницы Татарстана на льготных условиях», — говорится в документе.

Сейчас «ФармМедПолис» разрабатывает дорожную карту по локализации производства на площадке Kazan Expo, рассказал ИА «Татар-информ» президент кластера Альберт Гайфуллин.

«Степень локализации однозначно будет высокой, нет смысла делать отверточную сборку — это не дает преференции на закупках. Там не менее 50% уже считается неплохой локализацией», — отметил он.

О планах китайской компании ИА «Татар-информ» сообщало еще в августе. Объем инвестиций может достигнуть 3 млрд рублей.

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