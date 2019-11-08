ПСО «Казань» установит на космодроме Восточный шатер размером с футбольное поле

(Казань, 8 ноября, «Татар-информ»). Генподрядчик строительства стартового комплекса «Ангара», компания ПСО «Казань» планирует установить на космодроме Восточный шатер с футбольное поле для бетонирования объектов в условиях низких температур. Об этом сообщил журналистам директор филиала дирекции ФКУ «Космодром Восточный» Игорь Оленичев.

«На стартовом комплексе зимой будет применяться шатер 90 на 35 метров, куда будут заезжать автомобили, краны. Зимнее бетонирование будет осуществляться уникальным способом. Его начнут собирать в декабре. Практически футбольное поле будет закрыто шатром», – пояснил Оленичев журналистам «Интерфакса».

По его словам, зимой температура воздуха в районе строительства может опускаться до минус 50 градусов. Использование шатровой конструкции позволит значительно ускорить проведение бетонных работ.

Как отметил Оленичев, объекты стартового комплекса «Ангара» строятся с опережением графика. «Опережающими темпами строится площадка кислорода и азота. Мы планируем 12 декабря сдать ее под монтаж технологического оборудования. Опережение составляет от шести до восьми месяцев», – подчеркнул директор филиала дирекции ФКУ «Космодром Восточный».

ПСО «Казань» было определено генподрядчиком строительства второй очереди Восточного распоряжением Правительства РФ в декабре 2017 года. Согласно документу, компания из Татарстана занимается разработкой рабочей документации, выполнением строительно-монтажных работ и поставками инженерного оборудования. Стоимость госконтракта составляет 38,7 млрд рублей. Завершить весь объем работ по созданию стартового комплекса «Ангара» генподрядчик должен к 31 декабря 2022 года.

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