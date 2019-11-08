В Нижнекамске нашли превышения в воздухе формальдегида, аммиака и диоксида азота

(Казань, 8 ноября, «Татар-информ»). В Нижнекамске экологи зафиксировали превышения в воздухе формальдегида, аммиака и диоксида азота. Таковы результаты мониторинга окружающей среды на территории крупного промышленного центра Татарстана в 2018 году. Об этом сообщает «НТР 24».

Данные опубликовал Росгидромет в своем ежегодном отчете «Состояние загрязнения атмосферы в городах на территории России».

Несколько утешительно для нижнекамцев звучит информация о том, что в городе в период с 2014-го по 2018 год снизился уровень загрязнения воздуха бензапиреном. Это следует из отчета Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что покрывшаяся ранее пеной и неприятным запахом нижнекамская река Тунгуча приняла свой обычный вид.

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