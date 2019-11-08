В этом году в Татарстане возбудили более 700 уголовных дел, связанных с коррупцией

(Казань, 8 ноября, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В Татарстане за этот год возбуждено более 700 уголовных дел, связанных с коррупцией. Об этом на научно-практической конференции «Вопросы реализации государственной политики в области противодействия коррупции» сообщил исполняющий обязанности прокурора РТ Сергей Старостин.

«Если брать по направлению борьбы с коррупцией, то в республике Татарстан за девять месяцев этого года возбуждено свыше 700 уголовных дел. Половина из них направлены в суды, по трети уже состоялись приговоры», — сказал Старостин.

Он отметил, что в этой области присутствуют еще немало вопросов и проблем, для решения которых следует выработать определенные стратегии.

В научно-практической конференции «Вопросы реализации государственной политики в области противодействия коррупции» принимают участие представители научных и образовательных организаций, органов законодательной, исполнительной власти, судебных органов и органов прокуратуры.

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