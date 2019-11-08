Военный комиссариат РТ объявляет сбор у населения фотографий и писем участников ВОВ

(Казань, 8 ноября, «Татар-информ»). Военный комиссариат Республики Татарстан продолжает собирать у населения фотографии участников Великой Отечественной войны и фронтовые письма 1941 — 1945 гг. из личных семейных архивов граждан республики. Об этом сообщает отдел по работе с пресс-службами и связям с общественностью Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».

«В знак благодарности к ветеранам, с целью увековечивания памяти защитников Отечества и повышения чувства духовности граждан Российской Федерации министром обороны РФ принято решение о строительстве на территории военно-патриотического парка культуры и отдыха Министерства обороны РФ „Патриот“ Главного храма Вооруженных сил РФ», — говорится в сообщении.

Фотографии и фронтовые письма собираются для создания единой базы данных участников Великой Отечественной войны, использования в мозаичных картинах о войне и просмотра фотографий через терминалы в галерее «Дорога Памяти» на прихрамовой территории Главного храма Вооруженных сил РФ.

Военный комиссариат РТ уже собрал 24 тыс. 520 фотографий участников Великой Отечественной войны. Уточнена и передана информация в галерею «Дорога Памяти» на 684 тысячи участников Великой Отечественной войны — уроженцев и жителей Татарстана.

Сотрудники военных комиссариатов сканируют фотографии военной и послевоенной поры и письма в присутствии гражданина.

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