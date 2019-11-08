Житель Альметьевска потерял 114 тысяч рублей, пытаясь перевыпустить банковскую карту

(Казань, 8 ноября, «Татар-информ»). Житель Татарстана лишился сбережений, согласившись перевыпустить банковскую карту, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Аферист связался с мужчиной из Миннибаево и убедил его, что неизвестные пытаются списать с его счета деньги. Мошенник предложил жертве срочно перевыпустить карту, а для ускорения процесса запросил ее реквизиты. В результате со счета мужчины пропали 114 тысяч рублей.

В этот же день другой житель Альметьевска также потерял 15 тысяч рублей из-за аферистов. На сайте объявлений он нашел игровую приставку по выгодной цене, но, перечислив сумму, товар так и не получил. Мошенник удалил объявление, а на звонки отвечать перестал.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье «Кража».

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