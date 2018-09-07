В 2019 году в Татарстане снизилось число пожаров, но смертность выросла

(Казань, 8 ноября, «Татар-информ», Динара Прокопьева). В 2019 году число пожаров в Татарстане снизилось, но смертность увеличилась. Такую статистику привел заместитель главного государственного инспектора РТ по пожарному надзору Максим Трущин на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

«На территории республики произошел 5021 пожар. Несмотря на то, что по сравнению с предыдущим годом у нас наблюдается снижение числа пожаров, но на них погибло 115 человек. Это на 5 человек больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — сообщил Трущин по состоянию на 1 ноября этого года.

Жертвами пожаров стали 11 детей, при этом число травмированных с начала года незначительно снизилось, до 201 человека.

В ИА «Татар-информ» проходит пресс-конференция, посвященная установке в квартирах и частных жилых домах противопожарных извещателей.

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