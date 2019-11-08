В елабужском селе обновили памятник погибшим в Великой Отечественной войне

(Казань, 8 ноября, «Татар-информ»). В селе Морты Елабужского района за счет средств самообложения обновили памятник погибшим в Великой Отечественной войне. Жители уверены, это место станет своеобразным центром притяжения и земляков, и самих сельчан. Об этом сообщает телеканал «Елабуга 24».

Сельчанин Расих Хисамутдинов 49 лет назад сам участвовал в создании этого памятника. Тогда его установили к 25-летию Победы. А в этом году в обелиск были добавлены новые элементы с учетом вклада тыловиков.



Расих Хисамутдинов рассказал, что работает в области культуры. Он разработал несколько проектов, из них вместе с сельчанами был выбран один эскиз, по которому и был установлен памятник.



«Помню, тогда каждый килограмм металла был на счету. Нам дали длинную железную трубу. Из нее и создали свой обелиск. И я горжусь, что начатое мною дело продолжил мой сын», – поделился житель села.



Памятник получился яркий, его видно издалека. «Обелиск получился именно таким, каким я его представлял», – сказал Расих Хисамутдинов.



Памятник – не единственное, что сделано в Мортах в рамках республиканской программы. Здесь проведено освещение, всегда чистые дороги. В 2014 году благодаря президентскому гранту село получило трактор. А за счет самообложения технику оснастили дополнительным оборудованием – косилкой, телегой и ковшом.



Глава Мортовского сельского поселения Фаиз Закиров рассказал о планах. По его словам, в следующем году на средства самообложения планируется закупить специальную емкость для тушения пожаров и установить звуковые оповещатели.

Будущее обсудят на ближайшем сходе граждан по самообложению, который пройдет в селе Морты в декабре этого года.

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