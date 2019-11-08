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Татар-информ

8 ноября 2019, 10:55

Происшествия

В казанской пятиэтажке из-за упавшей на матрас сигареты обгорел мужчина

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Происшествия

В казанской пятиэтажке из-за упавшей на матрас сигареты обгорел мужчина

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Возгорание произошло в доме на улице Восстания.

(Казань, 8 ноября, «Татар-информ»). В казанской пятиэтажке из-за упавшей на матрас сигареты обгорел мужчина, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Вчера вечером в МЧС поступило сообщение о пожаре в одной из квартир дома на улице Восстания. Навстречу пожарным вышли соседи. С их слов стало ясно, что пожар происходит в квартире на первом этаже.

Хозяина квартиры огнеборцы обнаружили спящим. При помощи маски мужчину вывели на свежий воздух и передали врачам, а тлеющий матрас потушили.

В результате пострадавшего доставили в ожоговое отделение РКБ с термическими ожогами спины, плеча и ягодиц.

По предварительной версии, причиной пожара стала неосторожность при курении.

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