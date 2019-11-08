Дирижер Королевского оркестра Марокко выступит с La Primavera в Казани

(Казань, 8 ноября, «Татар-информ»). Казанский камерный оркестр La Primavera и его руководитель Рустем Абязов сегодня представят новых участников проекта «Tatar Stars с европейских сцен». В этом году в проект приглашены художественный руководитель и главный дирижер Королевского симфонического оркестра Марокко Олег Решеткин и выпускница Московской консерватории, лауреат международных конкурсов скрипачка Галия Жарова. Об этом сообщает пресс-служба проекта.

«Мы не ставим условие, чтобы участники проекта обязательно были татарами и имели татарские корни. Может быть, они когда-то жили в Татарстане или были связаны с татарскими традициями и завоевали право выступать на лучших мировых сценах», — пояснил идею проекта маэстро Рустем Абязов.

Участники проекта приехали в Казань два дня назад и активно репетируют с казанскими музыкантами. В программе концерта сочинения Грига, Паганини, Пьяццоллы, Корелли, Бартока и других. Концерт с участием Олега Решеткина и Галии Жаровой состоится сегодня вечером в ГБКЗ имени Салиха Сайдашева в Казани.

Ранее в проекте «Tatar Stars с европейских сцен» принимали участие Майя Иргалина из Великобритании, Ольга Шроубкова из Чехии, российский певец и актер Альберт Жалилов.

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