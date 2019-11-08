В Роскачестве рассказали, как выбрать теплый пуховик

(Казань, 8 ноября, «Татар-информ»). Эксперты Роскачества дали рекомендации, как выбрать теплый пуховик. Советы опубликованы на официальном сайте организации.

Следует обратить внимание на соотношение пуха и пера в утеплителе. Большое количество пера делает пуховик холоднее и тяжелее. «Кроме того, перо в десятки раз дешевле пуха, и это может позволить недобросовестным производителям экономить на производстве товара», — отмечают в Роскачестве.

Пуховик должен быть многослойным и правильно простеганным: это позволит наполнителю не «гулять» по пуховику и не выбиваться из него. При стирке пух образует комки и долго сохнет, но изделия с ним менее объемные и более теплые, чем с синтетическим наполнителем.

При этом наполненные синтетикой куртки проще в уходе: их легко стирать и сушить, наполнитель внутри не сбивается и не перемещается внутри. Синтепоновые пуховики не вызывают аллергию.

Тепловые свойства поможет сохранить водо- и ветронепроницаемая ткань, а воздухо- и паропроницаемость ткани обеспечат комфорт. Эксперты советуют выбирать пуховик на размер больше: его будет удобнее носить, а кнопки и молнии будут долговечными.

Маркировка товаров должна содержать информацию и производителе, изготовителе, поставщиках и импортерах, напомнили в Роскачестве.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.