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Татар-информ

8 ноября 2019, 09:20

Общество

В Роскачестве рассказали, как выбрать теплый пуховик

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Общество

В Роскачестве рассказали, как выбрать теплый пуховик

Эксперты советуют обратить внимание на соотношение пера и пуха в утеплителе.

(Казань, 8 ноября, «Татар-информ»). Эксперты Роскачества дали рекомендации, как выбрать теплый пуховик. Советы опубликованы на официальном сайте организации.

Следует обратить внимание на соотношение пуха и пера в утеплителе. Большое количество пера делает пуховик холоднее и тяжелее. «Кроме того, перо в десятки раз дешевле пуха, и это может позволить недобросовестным производителям экономить на производстве товара», — отмечают в Роскачестве.

Пуховик должен быть многослойным и правильно простеганным: это позволит наполнителю не «гулять» по пуховику и не выбиваться из него. При стирке пух образует комки и долго сохнет, но изделия с ним менее объемные и более теплые, чем с синтетическим наполнителем.

При этом наполненные синтетикой куртки проще в уходе: их легко стирать и сушить, наполнитель внутри не сбивается и не перемещается внутри. Синтепоновые пуховики не вызывают аллергию.

Тепловые свойства поможет сохранить водо- и ветронепроницаемая ткань, а воздухо- и паропроницаемость ткани обеспечат комфорт. Эксперты советуют выбирать пуховик на размер больше: его будет удобнее носить, а кнопки и молнии будут долговечными.

Маркировка товаров должна содержать информацию и производителе, изготовителе, поставщиках и импортерах, напомнили в Роскачестве.

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