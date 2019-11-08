(Казань, 8 ноября, «Татар-информ»). Пожар под Нижнекамском уничтожил сарай с домашними птицами, козами и баранами, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о пожаре в поселке Ключ Труда поступило в экстренные службы в районе трех часов ночи.

Первыми на место прибыли добровольцы из села Шингальчи. Пожар на площади 52 квадратных метра охватил сарай и сеновал. 55-летний хозяин построек рассказал огнеборцам, что внутри находятся животные.

В течение 15 минут огонь был целиком потушен. Пожар унес жизни 20 кур, девяти баранов и четырех коз.

По предварительной версии, причиной возгорания стало неверно смонтированное электрооборудование.

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