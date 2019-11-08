В домах культуры Казани артисты камерного балета представят спектакль «Арена»

(Казань, 8 ноября, «Татар-информ»). Культурно-образовательный проект для молодежи Казани «Окно в мир современного танца» стартует со спектакля муниципального камерного балета «Пантера», сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

С 9 ноября по 11 декабря артисты покажут казанскому зрителю спектакль «Арена» и проведут мастер-класс, посвященный жанрам современного танца, для руководителей и участников коллективов и студий при учреждениях культуры.

Так, 9 ноября в 2 часа дня спектакль представят на сцене ДК «Нагорный», 12 ноября в 5 часов дня — КЦ «Московский», 3 декабря в три дня – ДК «Залесный» и 11 декабря в 5 часов дня – ДК «Юность». Вход на постановку бесплатный.

К слову, спектакль «Арена» стал номинантом 2020 года Российской национальной театральной премии и фестиваля «Золотая маска» в номинациях «современный танец/спектакль» и «современный танец/работа хореографа».

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