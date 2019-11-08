Дмитрий Патрушев: В ноябре-декабре Россия поставит за рубеж не менее 7 млн тонн зерна

(Казань, 8 ноября, «Татар-информ»). По прогнозам Минсельхоза РФ, в ноябре-декабре 2019 года Россия поставит за рубеж 7-8 млн тонн зерна стоимостью 1,5-1,7 млрд долларов. Об этом сообщается на сайте профильного министерства.

Итоговые показатели текущего календарного года по экспорту зерна могут составить на уровне 40-41 млн тонн, что в целом соответствует оптимистичному сценарию «Зерновой стратегии». Об этом заявил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев 7 ноября на совещании, посвященном предварительным итогам экспорта зерна, информирует пресс-служба ведомства.

Минсельхоз прогнозирует валовой сбор зерна в текущем году в объеме 120 млн тонн, что на 6% выше показателя 2018 года.

При этом, как заметил министр, ожидаемый объем внутреннего потребления зерна находится на уровне прошлого года. «Таким образом, по нашим оценкам, экспортный потенциал зерновых культур в текущем сельхозгоду составляет 45 млн тонн, из них пшеницы – 36 млн тонн», – приводит слова Дмитрия Патрушева сайт министерства.

На совещании глава Минсельхоза отметил рост экспортных цен на зерно, что будет способствовать реализации данного потенциала.

Также Дмитрий Патрушев высоко оценил работу Союза экспортеров зерна по продвижению российской продукции АПК за рубежом и созданию площадки для эффективного диалога между всеми участниками рынка, сообщает пресс-служба министерства.

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