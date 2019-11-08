WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

8 ноября 2019, 08:22

Сельское хозяйство

Дмитрий Патрушев: В ноябре-декабре Россия поставит за рубеж не менее 7 млн тонн зерна

Рекомендуем

Сельское хозяйство

Дмитрий Патрушев: В ноябре-декабре Россия поставит за рубеж не менее 7 млн тонн зерна

По итогам года экспорт зерна из России может составить 40-41 млн тонн, что соответствует оптимистичному сценарию «Зерновой стратегии».

(Казань, 8 ноября, «Татар-информ»). По прогнозам Минсельхоза РФ, в ноябре-декабре 2019 года Россия поставит за рубеж 7-8 млн тонн зерна стоимостью 1,5-1,7 млрд долларов. Об этом сообщается на сайте профильного министерства.

Итоговые показатели текущего календарного года по экспорту зерна могут составить на уровне 40-41 млн тонн, что в целом соответствует оптимистичному сценарию «Зерновой стратегии». Об этом заявил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев 7 ноября на совещании, посвященном предварительным итогам экспорта зерна, информирует пресс-служба ведомства.

Минсельхоз прогнозирует валовой сбор зерна в текущем году в объеме 120 млн тонн, что на 6% выше показателя 2018 года.

При этом, как заметил министр, ожидаемый объем внутреннего потребления зерна находится на уровне прошлого года. «Таким образом, по нашим оценкам, экспортный потенциал зерновых культур в текущем сельхозгоду составляет 45 млн тонн, из них пшеницы – 36 млн тонн», – приводит слова Дмитрия Патрушева сайт министерства.

На совещании глава Минсельхоза отметил рост экспортных цен на зерно, что будет способствовать реализации данного потенциала.

Также Дмитрий Патрушев высоко оценил работу Союза экспортеров зерна по продвижению российской продукции АПК за рубежом и созданию площадки для эффективного диалога между всеми участниками рынка, сообщает пресс-служба министерства.

 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Нижнекамские фермеры высказали предложения по повышению деловой активности на селе
Новости дня
09:06
В поездах дальнего следования в России появятся настольные игры
08:57
На видео сняли как житель Казани притворился сбитым машиной

Случай произошел во дворе одного из домов на улице Ибрагимова.

08:44
Опрос: Больше половины россиян берут еду с собой в самолет
08:27
В массовом ДТП в Казани пострадала пассажирка отечественной легковушки

Авария произошла на пересечении улиц Завойского и Фучика.

08:22
Дмитрий Патрушев: В ноябре-декабре Россия поставит за рубеж не менее 7 млн тонн зерна
08:11
Пожар под Нижнекамском уничтожил сарай с домашними птицами, козами и баранами

Ночью в поселке Ключ Труда сгорели постройки с животными.

08:00
При атаке неоткуда будет заходить в «суверенный Рунет», уверен генерал-майор ФСБ

В случае возможной атаки противник сначала предпримет попытку блокировать все мобильные устройства, считает Александр Михайлов.

07:42
«Единороссы» Татарстана выберут делегатов на Всероссийский съезд партии с Медведевым

Съезд «Единой России» в Москве будет посвящен старту избирательной кампании в Госдуму РФ в 2021 году.

07:16
В домах культуры Казани артисты камерного балета представят спектакль «Арена»

Постановка стала номинантом премии «Золотая маска» 2020 года в двух номинациях.

06:34
Нижнекамские фермеры высказали предложения по повышению деловой активности на селе

Инициатором встречи в формате «открытого диалога» выступил исполком Нижнекамского района.

06:12
За неделю в моногородах РТ число безработных увеличилось до 2976 человек

Сокращение числа безработных жителей отмечается в Зеленодольске и Менделеевске.

05:44
Заинские школьники на библиотечном занятии превратили скороговорки в рэп

Сотрудники библиотеки провели для детей провели игру «Словарь – мой друг и верный помощник».

04:34
Патриарх Кирилл отметил особый вклад учителя Менделеевска в обучение русскому языку

Диплом лауреата в номинации «За использование новых технологий в образовательном процессе» вручили учителю Лилии Ноговициной.

03:28
Нижнекамск попал в число российских городов с неблагоприятной средой

Специалисты Минстроя России определили, насколько жители страны удовлетворены качеством жизни, которую им обеспечивают власти.

02:24
Молодежь Мамадыша высказала свои предложения по улучшению экоситуации в районе

В будущем в Мамадыше будет создана инициативная группа среди молодежи по реализации нацпроекта «Экология».

01:24
В Заинском музее открылась мини-выставка фотоаппаратов и старинных фотографий

В день открытия гости преподнесли в дар уникальные предметы – узбекский свадебный чапан, мусульманскую тюбетейку, кран от старинного самовара.

00:48
В Елабуге на уникальной пятиэтажке установили мемориальную доску

В историю Елабуги пятиэтажка попала как первый дом молодежного жилого комплекса, в народе его так и называли – «пятиэтажка МЖК».

7.11 23:56
На каждого безработного жителя Татарстана приходится четыре вакансии

В службах занятости республики насчитываются 10902 безработных.

7.11 23:38
В Верхнеуслонском районе состоялся посвященный двум государственным праздникам концерт

На сцене выступали артисты из Верхнего Услона, Набережных Моркваш, Майдана и Шеланги.

7.11 23:36
Нижнекамск обошел все города Татарстана в общероссийском рейтинге дружелюбия

Всего в исследовании приняли участие 90 тыс. человек.

7.11 23:18
Татарстанцы приняли участие в традиционном Параде Памяти в Самаре

С центральной площади города осень 1941-го ушли бойцы третьей ударной армии, которая закончила свой боевой путь в Берлине.

7.11 23:10
За загрязнение почвы возле кладбища в РТ кооператив «Восток» заплатит 440 тыс. рублей

Нарушителя, сливавшего опасные отходы на почву в Нурлате, экологи обнаружили при помощи фотоловушки.

7.11 22:52
Задолжавшее налоги «Каратунское зерно» из Апастова частично погасило долги по зарплате

Рассчитываться с долгами по зарплате мукомольное предприятие из Татарстана начало в апреле этого года.

7.11 22:38
Для родителей создан единый информационно-просветительский портал растимдетей.рф

Портал содержит ссылки на полезные ресурсы, экспертные материалы, адреса спеццентров.

7.11 22:20
Камскоустьинцы почерпнули в Германии идеи по открытию яблочного завода и гавани

Делегация из Татарстана встретилась со специалистом по выращиванию озерной рыбы и осмотрела гавани в Грабове.

События