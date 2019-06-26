«Единороссы» Татарстана выберут делегатов на Всероссийский съезд партии с Медведевым

(Казань, 8 ноября, «Татар-информ»). Актив татарстанской «Единой России» сегодня соберется на партийную конференцию в Казани. В ее работе примет участие Председатель Госсовета РТ, секретарь регионального отделения партии Фарид Мухаметшин, депутаты парламента республики и Госдумы России. Об этом сообщили ИА «Татар-информ» в информационном центре ТРО ВПП «Единая Россия».

«В проекте повестки дня два вопроса: об избрании делегатов на XIX Всероссийский съезд “Единой России” и о доизбрании в состав регионального политсовета», – отметили в информационном центре.

Съезд партии пройдет 22-23 ноября в Москве. На нём подведут итоги работы «Единой России» и наметят задачи на следующий год. Как ранее отметил глава партии, Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, съезд в Москве будет посвящен старту избирательной кампании в Госдуму РФ в 2021 году.

«Мы уже потихонечку начинаем вступать в следующий избирательный цикл, поэтому должны обсудить и перспективы, и обсудим участие "Единой России" в Единый день голосования в следующем году», – сказал Медведев.

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