За неделю в моногородах РТ число безработных увеличилось до 2976 человек

(Казань, 8 ноября, «Татар-информ»). Третью неделю подряд число безработных жителей постепенно увеличивается в большинстве моногородов Татарстана. Об этом стало известно сегодня из сообщения пресс-службы Минтруда РТ.

«Увеличение численности безработных граждан на этой неделе наблюдается в Набережных Челнах, Елабуге, Нижнекамске, Камских Полянах и Чистополе. На учете в центрах занятости населения этих моногородов состоят 2976 человек», — сказано в сообщении.

Неделей ранее негативная тенденция отмечалась в четырех городах, а двумя неделями ранее — в шести.

За минувшие семь дней положительная тенденция на рынке труда зарегистрирована в двух моногородах республики — в Зеленодольске и Менделеевске, где число безработных незначительно сократилось.

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