В Елабуге на уникальной пятиэтажке установили мемориальную доску

(Казань, 8 ноября, «Татар-информ»). В Елабуге состоялось торжественное открытие мемориальной доски, расположенной на доме, который был заселен ровно тридцать лет назад, пишет газета «Новая Кама».



В историю города эта пятиэтажка попала как первый дом молодежного жилого комплекса, в народе его так и называли – «пятиэтажка МЖК». Здание является символом эпохи комсомольских строек. Возведение именно этого дома стало последним примером комсомольской ударной стройки в Елабуге.



Идейным вдохновителем и спонсором установки памятной доски на доме МЖК стал бывший комсомолец – горожанин Камиль Гараев.

В 1986 году, когда квартиры было получить очень сложно, на собрании комсомольцев актив принял решение построить дом своими руками. Дом возводился вечерами, в свободное от работы время. Здесь допоздна горели прожекторы, работали студенты.



И. о. председателя Совета ветеранов Елабужского комсомола Алена Чернова рассказала, что активисты составляли график работы, подстраиваясь под свой основной рабочий график.



«Это был такой энтузиазм, который я вспоминаю до сих пор. В то время я была секретарем комитета комсомола пединститута, и наши студенты им тоже помогали», – отметила Чернова.

На строительство дома ушло ровно три года, и в 1989 году дом был сдан в эксплуатацию. Некоторые из тех активистов живут в этом доме и по сей день – например, семья Галины Щейниковой. Ее муж строил этот дом после работы.



«Я в то время была секретарем комсомольской организации Елабужского училища культуры. Мы с мужем любим этот дом и переезжать никуда не собираемся», – поделилась Галина Щейникова.

Открытие мемориальной доски совпало сразу с тремя знаковыми событиями – 30-летием дома, столетием комсомола Татарии и вековым юбилеем Елабужского комсомола.

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