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Татар-информ

8 ноября 2019, 04:34

Духовная жизнь

Патриарх Кирилл отметил особый вклад учителя Менделеевска в обучение русскому языку

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Духовная жизнь

Патриарх Кирилл отметил особый вклад учителя Менделеевска в обучение русскому языку

Фото: mendeleevskyi.ru

Диплом лауреата в номинации «За использование новых технологий в образовательном процессе» вручили учителю Лилии Ноговициной.

(Казань, 8 ноября, «Татар-информ»). Учитель русского языка и литературы менделеевской гимназии Лилия Ноговицина приняла участие в пленарном заседании II съезда Общества русской словесности, пишут «Менделеевские новости».

Мероприятие состоялось в библиотеке Московского университета имени М. В. Ломоносова. Пленарное заседание возглавили председатель Общества русской словесности Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и зампредседателя общества ректор МГУ академик Виктор Садовничий.

На повестку дня были вынесены вопросы, касающиеся значимости учителя русского языка и литературы в современном гуманитарном пространстве. Кроме того, участники обсудили современные подходы и технологии преподавания словесности, психолого-педагогические проблемы дошкольного, школьного и вузовского образования, а также роли библиотек, музеев в образовании и воспитании личности.

Кульминацией заседания стало награждение лауреатов – учителей русского языка и литературы, которые внесли особый вклад в воспитание нации и сохранение культурного наследия.

Диплом лауреата в номинации «За использование новых технологий в образовательном процессе» и награду вручили учителю гимназии Менделеевска Лилии Ноговициной.

 

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Патриарх Кирилл отметил особый вклад учителя Менделеевска в обучение русскому языку

Диплом лауреата в номинации «За использование новых технологий в образовательном процессе» вручили учителю Лилии Ноговициной.

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