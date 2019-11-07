Заинские школьники на библиотечном занятии превратили скороговорки в рэп

(Казань, 8 ноября, «Татар-информ»). В заинской библиотеке имени С. Рафикова прошла познавательно-игровая программа для школьников «Словарь – мой друг и верный помощник», передает «Заинск-информ».



В игре приняли участие шестиклассники школы № 4. Специалисты рассказали, какие словари есть в библиотеке, а также как ими пользоваться.





Выполняя задания, дети заменяли одним словом прочитанное предложение, используя фразеологизмы; с помощью толкового словаря объясняли и определяли значение разных слов; подбирали синонимы к словам, а также соревновались в конкурсе скороговорок: одну из них нужно было проговорить в быстром темпе, другую – быстро и с определенной интонацией (сердито, удивленно, весело, как рэп).



Библиотекари обратили внимание школьников на то, что только словари могут дать все необходимые сведения о словах, помочь грамотно писать и повысить культуру речи.





В библиотеке также к мероприятию открылась выставка «По страницам словарей».



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Заинске открылось две выставки.

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