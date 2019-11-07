Нижнекамские фермеры высказали предложения по повышению деловой активности на селе

(Казань, 8 ноября, «Татар-информ»). В центре молодежных инициатив «Ковер» Нижнекамского района состоялся круглый стол, в котором приняли участие фермеры Нижнекамского района, главы поселений, потребительский кооператив «Нижнекамский». Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района.



Инициатором встречи в формате «открытого диалога» выступил исполком Нижнекамского района. Участники встречи обсудили меры повышения деловой активности населения в районе.

Фермеры района могли задать вопросы представителям исполкома района. Спикерами выступили первый замруководителя исполкома района – Радмир Беляев, замруководителя исполкома Альфред Нигматзянов и другие лица.



В рамках встречи обсудили тему и будущего экологического агропромышленного парка. Данный проект сейчас реализуется в Нижнекамске, парк планируется запустить в начале будущего года.

Среди основных вопросов, на которые фермеры обратили свое внимание, были связаны с возникновением трудностей с выделением земельных участков и по строительству жилья. Также прозвучали вопросы по финансовой поддержке фермеров, ЛПХ и КФХ, также ряд вопросов касался направления развития малых форм хозяйствования.

По итогам круглого стола участники приняли решение проводить встречи подобного формата чаще, так как они являются эффективной площадкой и позволяют сразу на месте решать определенные вопросы.

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