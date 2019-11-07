В Заинском музее открылась мини-выставка фотоаппаратов и старинных фотографий

(Казань, 8 ноября, «Татар-информ»). В фойе Заинского краеведческого музея открылись две выставки. Мероприятия состоялись в рамках ежегодной культурно-образовательной акции «Ночь искусств 2019». Об этом сообщает «Заинск-информ».



На мини-выставке «Старинная фототехника “От негатива к позитиву”» представлены старинные фотографии и фотоаппараты разных лет, которые запечатлели множество историй из жизни района.

В экспозиции «Любимый мой Татарстан» можно увидеть брошюры, книги и символику Татарстана, подготовленные ко Дню Конституции РТ. Эти экспонаты смогли посмотреть не только местные жители, но и гости из Набережных Челнов, Казани, Чистополя, Елабуги, Нижнекамска.

В день открытия выставок гости преподнесли в дар уникальные предметы – узбекский свадебный чапан, мусульманскую тюбетейку, кран от старинного самовара, книгу со стихами «Ангелы все улетают в Питер…». Дарители помогли музейным коллекциям стать богаче и разнообразнее.

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