Молодежь Мамадыша высказала свои предложения по улучшению экоситуации в районе

(Казань, 8 ноября, «Татар-информ»). В Доме культуры поселка Совхоз Мамадышский собрались неравнодушные к экологии района молодые люди, которые предложили свои проекты в данной области. Об этом пишет газета «Нократ».



Учащиеся городских школ, студенты политехнического колледжа и молодые специалисты стали главными гостями форсайт-сессии, организованной Правительством Татарстана.



Сессия состоялась при участии главы района Анатолия Иванов, представители Министерства лесного хозяйства РТ, Министерства экологии и природных ресурсов РТ, Госкомитета РТ по биоресурсам, Управления Росприроднадзора.



Учитель лицея № 2 Екатерина Соловьева отметила, что экология – это прежде всего наука. «Мы с учениками говорим о сохранении окружающей среды, видового богатства, возобновлении ресурсов, которые сейчас есть», – сказала педагог, отметив, что в Мамадыше много экоактивистов.



В будущем в Мамадыше будет создана инициативная группа среди молодежи по реализации нацпроекта «Экология».

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