Нижнекамск попал в число российских городов с неблагоприятной средой

(Казань, 8 ноября, «Татар-информ»). Жители крупных городов Татарстана приняли участие во всероссийском опросе, проведенном в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», сообщает «НТР 24».



Специалисты Министерства строительства и ЖКХ РФ определили, насколько жители страны удовлетворены качеством жизни, которую им обеспечивают власти на местах.



Рейтинг поделили на две части. В первую вошли города, жители которых оценили свое благополучие в различных сферах выше чем на 180 баллов. Все, кто набрали оценку ниже этого показателя, – города с неблагоприятной городской средой.



Нижнекамск оказался во второй части этого списка, набрав от своих жителей всего 179 баллов из максимальных 369. Жилье и прилегающее к нему пространство нижнекамцы оценили на 42 балла, тридцать баллов отдали общественно-деловой инфраструктуре, по 33 балла набрали общегородское пространство и улично-дорожная сеть, социально-досуговая инфраструктура получила 22 балла.



Примечательно, что всего двадцать баллов местные жители дали озеленению и это при том, что Нижнекамск славится как один из самых «зеленых» городов Татарстана.



Наивысший показатель – 217 баллов – набрал Иннополис, Альметьевск – 205 баллов, Набережные Челны – 202 балла, Казань – 190 баллов.



Планируется, что индекс качества городской среды поможет Минстрою РФ оценить качество жизни в российских городах и рассчитать размер выделяемых им субсидий. Также данный рейтинг является одним из критериев оценки эффективности глав регионов.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.