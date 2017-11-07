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Татар-информ

7 ноября 2019, 23:18

Общество

Татарстанцы приняли участие в традиционном Параде Памяти в Самаре

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Общество

Татарстанцы приняли участие в традиционном Параде Памяти в Самаре

Фото: архив/Дмитрий Второв

С центральной площади города осень 1941-го ушли бойцы третьей ударной армии, которая закончила свой боевой путь в Берлине.

(Казань, 7 ноября, «Татар-информ»). Два представителя общественно-молодежной организации «Объединение "Отечество"» приняли участие в Параде Памяти в Самаре, посвященном 78-й годовщине Военного парада 7 ноября 1941 года, сообщает пресс-служба полпреда в ПФО.

Почетными гостями торжественного мероприятия стали замполпреда в ПФО Игорь Паньшин, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, ветераны Великой Отечественной войны, представители Российского военно-исторического общества и др. 

Парад условно делился на две части. В первой — «исторической» — участвовали парадные расчеты, экипированные в форму времен Великой Отечественной. Также по площади прошли 43 единицы исторической техники. Ярким украшением стало прохождение легендарного танка Т-34.

Во второй — «военной» — части по площади прошли парадные расчеты силовых структур, ветеранских общественных организаций, кадетских школ ПФО. В этом году впервые также состоялся «марш юнармейцев». В нем приняли участие порядка 2,5 тысяч воспитанников юнармейских отрядов со всех муниципальных образований Самарской области.

Всего в этом году по площади Куйбышева маршем прошли почти 900 участников из различных регионов страны, а всего более 6,5 тысяч человек.

Полпред в ПФО Игорь Комаров направил приветствие участникам и гостям исторического события. 

«Несмотря на тяжелейшие условия военного времени, 7 ноября 1941 года на этой площади состоялся военный парад, оказавший огромное влияние на военно-политическую обстановку не только в Советском Союзе, но и во всем мире. Демонстрация мощи и технических резервов Красной Армии, силы духа советского народа стали серьезным стимулом для сплочения советских граждан, вдохновили их на боевые и трудовые подвиги», — говорится в сообщении. 

Парад в Куйбышеве осенью 1941-го вошел в историю ВОВ наряду с парадами в Москве и Воронеже. С центральной площади на фронт ушли бойцы третьей ударной армии, которая закончила свой боевой путь в Берлине, штурмовое знамя одного из соединений армии подняли над Рейхстагом, оно стало легендарным Знаменем Победы.

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