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Татар-информ

7 ноября 2019, 21:42

Здоровье и среда

Найденный впервые за 20 лет новый штамм ВИЧ усложнит создание вакцины

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Здоровье и среда

Найденный впервые за 20 лет новый штамм ВИЧ усложнит создание вакцины

Новая разновидность вируса обнаружена при анализе проб, взятых у троих жителей Демократической Республики Конго.

(Казань, 7 ноября, «Татар-информ»). Открытие нового штамма ВИЧ усложнит создание вакцины от вируса, но не означает возникновения новых путей его распространения. Об этом рассказал глава Федерального научно-методического центра по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский, передает РИА Новости.

Ученый подчеркнул, что инфицированность тем или иным субтипом вируса не имеет для людей принципиального значения. Правда, по его словам, существует разница между первым и вторым типами вируса иммунодефицита человека (существование третьего под вопросом). Второй менее распространен, а вызываемый им СПИД развивается медленнее.

«<…> будет еще сложнее вакцину создавать. То есть уже не 30 разных надо будет учитывать субтипов, а 31», – объяснил академик. При этом Покровский назвал «ерундой» страхи относительно того, что выявление нового штамма свидетельствует о появлении новых путей распространения вируса.

Ранее стало известно, что американские исследователи из корпорации Abbott Laboratories и Университета Миссури впервые с 2000 года обнаружили новый штамм ВИЧ – у троих жителей Демократической Республики Конго. Штамм относится к наиболее распространенной группе М вида ВИЧ-1. Теперь он обозначен как подтип L, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Wall Street Journal.

Образец крови, в котором был найден новый подтип вируса, был взят еще в 2001 году. Ранее его уже обнаруживали в 1983 и 1990 годах, но для подтверждения существования нового штамма необходимо было независимо найти его в третий раз. 

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