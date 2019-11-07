Защитник «Нефтехимика» забил в первой же игре за сборную России

(Казань, 7 ноября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). В первом матче финского этапа Евротура «Карьяла кап» в Хельсинки защитник нижнекамского «Нефтехимика» Дамир Шарипзянов в составе сборной России отметился голом.

Дамир Шарипзянов впервые попал в состав национальной команды. Несмотря на это, в первой же игре за сборную он вовремя подключился к атаке россиян в середине первого периода и сделал счет 1:0 в матче Россия – Финляндия.

Помимо Шарипзянова, цвета сборной России на Евротуре защищает еще один представитель Татарстана – защитник казанского «Ак Барса» Камиль Фазылзянов. Но в заявку сборной на матч с финнами он не попал.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.