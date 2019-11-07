Мухаметшин наградил лауреатов театральной премии имени Салимжанова

(Казань, 7 ноября, «Татар-информ»). Сегодня в Татарском государственном академическом театре имени Галиасгара Камала были названы лауреаты III Республиканской премии в области театрального искусства имени Марселя Салимжанова. Победителей наградил Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин.

Лауреатами премии стали актер театра Камала, заслуженный артист РТ Фанис Зиганшин, солистка-вокалистка Татарского академического государственного театра оперы и балета имени Мусы Джалиля Гульнора Гатина и руководитель филиала АО «Татмедиа» – редакции журнала «Салават Күпере», главный редактор журнала «Сәхнә» Зиннур Хуснутдинов.

В своем вступительном слове Фарид Мухаметшин отметил значение премии для татарского искусства, после чего приступил к награждению.

По традиции церемония вручения премии прошла в день рождения выдающегося режиссера Марселя Салимжанова, которому сегодня исполнилось бы 85 лет.

Премия имени Марселя Салимжанова присуждается за вклад в развитие театрального искусства Татарстана – как творческим коллективам, так и работникам. Награды вручаются трем победителям один раз в два года. Каждая из них включает специальный приз, почетный диплом и денежное вознаграждение в размере 200 тыс. рублей.

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