Определено время прощания с народным артистом Татарстана Александром Купцовым

(Казань, 7 ноября, «Татар-информ»). Прощание с ведущим актером Казанского ТЮЗа, заслуженным артистом РФ, народным артистом РТ Александром Купцовым состоится в субботу, 9 ноября, с 9 до 11 часов в здании театра. Об этом сообщается в группе ТЮЗа в социальной сети «ВКонтакте».

В тот же день артиста похоронят на кладбище в казанском поселке Салмачи.

«Александр Иванович владел секретом: тревожить души и сердца зрителей. <…> Он пользовался всенародной любовью <…>», – отметили в театре и выразили соболезнования родным и близким актера в связи с его смертью.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», Александр Купцов скончался накануне, 6 ноября, на 65-м году жизни после окончания спектакля «Маленький принц», в котором он играл Короля. С 1979 года актер служил в Казанском государственном театре юного зрителя.

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