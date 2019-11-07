(Казань, 7 ноября, «Татар-информ»). В Нижнекамске коллега вытащил из автоцистерны мойщика, надышавшегося парами азота, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.



Сегодня около полудня в МЧС поступило сообщение о том, что мужчина упал в цистерну, находящуюся на территории частного предпринимателя в поселке Строителей.

На место прибыли спасатели, однако мужчину уже спас его коллега, надев средства индивидуальной защиты.

Как выяснилось, 30-кубовая емкость с жидким азотом прибыла из Финляндии, азот слили в Омске, а в Нижнекамске цистерну должны были отмыть в частной организации и отправить в Елабугу. Как раз в процессе внутренней чистки 32-летнему мойщику стало плохо. Работы он выполнял без защитных средств.

С ингаляционным отравлением парами азота мужчину доставили в приемный покой Нижнекамской ЦРБ.

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