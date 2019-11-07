Эксперт Центробанка РФ раскрыл схему обмана телефонных мошенников

(Казань, 7 ноября, «Татар-информ»). Знание приемов социальной инженерии дает возможность телефонным мошенникам выстраивать разговор со своими жертвами так, что они сами выдают необходимые для преступления персональные данные. Об этом сообщил первый заместитель главы департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев, сообщает радио Sputnik.

Выступая на международной конференции «Защита персональных данных», эксперт пояснил, что, как правило, злоумышленник обладает лишь небольшим набором личных данных. Обычно это только имя, фамилия и номер телефона. «Он просто развивает разговор по определенным скриптам, выводя человека на необходимость рассказать», – объяснил Сычев.

Если же жертва начинает подозревать об обмане, некоторые мошенники стараются быстро перейти на другой уровень общения и пробуют получить нужные им сведения по другим схемам.

По данным ЦБ РФ, в 2018 году более 97% хищений со счетов физлиц совершалось благодаря социальной инженерии: граждане сами называли номер банковской карты и указанный на обороте CVV-код.

Как отметил представитель Банка России, сейчас перед государством стоит задача законодательно свести на нет любой спрос на незаконные данные. В 2020 году ЦБ может запустить на телевидении кампанию по борьбе с используемой мошенниками социальной инженерией, не исключил Артем Сычев.

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