«Рубин» выиграл в ФИФА «дело Резы Шекари» у иранского клуба «Зоб Ахан»

(Казань, 7 ноября, «Татар-информ»). Казанский «Рубин» выиграл в ФИФА дело иранского игрока Резы Шекари. Об этом сообщает Telegram-канал «Мутко против», ссылаясь на опубликованное решение резолюционной комиссии Международной федерации футбольных ассоциаций. Судя по документу, дело было рассмотрено 30 октября этого года.

Суть претензий иранского клуба «Зоб Ахан» к казанскому «Рубину» сводилась к тому, что игрок иранцев Реза Шекари перешел в команду из Татарстана в августе 2017 года, имея на руках действующий контракт с предыдущим клубом. По мнению представителей «Зоб Ахана», Шекари просто перестал появляться на тренировках иранской команды и не отвечал на звонки руководства и тренеров клуба. Поэтому последовавшее за этим подписание контракта с татарстанской командой якобы было нарушением прав ФК «Зоб Ахан», за что иранцы требовали от «Рубина» штрафную компенсацию в 5 млн евро.

Интересы стороны Резы Шекари и казанского «Рубина» в конфликте с иранским клубом в ФИФА защищал Илья Чичеров – старший юрист юридической компании SILA International Lawyers, которая с июня этого года является партнером ФК «Рубин».

Корреспондент ИА «Татар-информ» связался с Чичеровым по телефону для выяснения подробностей дела Шекари в ФИФА, однако представитель юридической фирмы заявил, что компания не уполномочена давать комментарии по этому делу. Пресс-служба «Рубина» от комментариев по делу также отказалась.

Реза Шекари стал игроком «Рубина» 31 августа 2017 года. В сезоне 2017/2018 он сыграл два матча за основной состав «Рубина» и восемь – за молодежный (забил 2 гола). В следующем сезоне иранец четыре раза выходил на поле в составе казанского клуба (три раза – в РПЛ и один – в Кубке России), а также провел пять матчей за молодежную команду (забил один мяч). 9 июля 2019 года в статусе свободного агента Шекари стал игроком иранского клуба «Трактор».

Интересно, что несколькими месяцами ранее, в апреле 2019 года, «Рубин» и «Трактор» подписали декларацию о сотрудничестве.



Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.