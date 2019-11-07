В Верхнеуслонском районе состоялся посвященный двум государственным праздникам концерт

(Казань, 7 ноября, «Татар-информ»). В Верхнеуслонском районном Доме культуры прошло торжественное мероприятие, объединившее два государственных праздника – День народного единства и День Конституции Татарстана, пишет «Волжская новь».



Чтобы отметить праздники, собрались не только взрослые жители, но также молодежь.



С приветственным словом ко всем собравшимся обратился заместитель главы района Сергей Осянин. Он отметил, что эти два больших праздника с разницей в один день призывают людей не только вспомнить важнейшие исторические события, но и положения основного закона Татарстана, выступающие гарантией межэтнической и межконфессиональной стабильности.

Затем состоялась торжественная церемония вручения паспортов юным гражданам района.





В ходе концертной программы зрителям представили яркие номера, которые сопровождались видеопрезентацией. На сцене выступали артисты из Верхнего Услона, Набережных Моркваш, Майдана и Шеланги.



Разнообразные номера участников художественной самодеятельности района сложились в интересную программу, продемонстрировавшую многообразие богатейшей многонациональной культуры района.

Яркие костюмы артистов и их запоминающиеся номера, а также умело выстроенная программа оставили незабываемые впечатления и эмоции, поэтому каждый из зрителей в этот день ощутил себя частью великого и единого народа, отмечает источник.

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