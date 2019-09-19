Профсоюз казанских таксистов поддержал всероссийскую забастовку против агрегаторов

(Казань, 7 ноября, «Татар-информ», Александра Давыдова). Профсоюз таксистов Казани присоединится к всероссийской забастовке против агрегаторов. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказал председатель общественного движения «Форум» Олег Амосов.

«В Татарстане пару лет назад образовался профсоюз таксистов. Несколько дней назад коллективом в 10-12 человек они собирались и решили, что тоже присоединятся к бойкоту», – прокомментировал происходящее собеседник агентства.

Основные требования к агрегаторам, по словам Амосова, носят экономический характер. Они в очередной раз снижают цены из-за демпинга и устанавливают высокую комиссию для водителей.

«Они [агрегаторы] повышают проценты, которые забирают себе, но при этом снижают доплаты. Плюс в Казани и в Набережных Челнах была возможность покупки смен, а сейчас ее отменили. Требования мы выдвигаем ко всем агрегаторам, нами было принято решение о бойкоте поочередно каждого из них», – подчеркнул Амосов.

На данный момент к забастовке, которая пройдет со 2 по 4 декабря, помимо столицы Татарстана присоединились также Москва и Подмосковье, Ульяновск, Краснодар и Ростов.

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