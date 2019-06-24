Мухаметшин поставил в пример опыт казанских «единороссов» по работе с населением

(Казань, 7 ноября, «Татар-информ»). Председатель Государственного Совета РТ, секретарь Татарстанского отделения «Единой России» Фарид Мухаметшин принял участие в конференции Казанского отделения партии, отметив высокий уровень работы с обращениями граждан.

С докладом о работе отделения «Единой России» в 2019 году и задачах на 2020 год выступил глава казанских «единороссов», мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин. Он отметил, что местным отделением проводится кропотливая работа по реализации партийных и национальных проектов.

«В городе действуют семь общественных приемных “Единой России“. Депутаты партии всех уровней ведут встречи с людьми, помогают решать им насущные проблемы», – отметил Метшин. По его словам, за девять месяцев этого года в общественных приемных рассмотрели свыше 1,8 тыс. обращений. Наиболее актуальными для горожан остаются вопросы ЖКХ и благоустройства, социального обеспечения, транспортного обслуживания.

Фарид Мухаметшин обратил внимание, что опыт Казанского отделения партии по работе с обращениями граждан необходимо распространить на всю республику. Он напомнил, что в ходе прошедшей избирательной кампании в адрес Татарстанского отделения «Единой России» поступило более 8,5 тыс. наказов и предложений. «Решение части этих вопросов найдет отражение в бюджете предстоящего года», – подчеркнул Председатель Госсовета РТ.

Как отметил Фарид Мухаметшин, в ходе прошедшей избирательной кампании как Татарстанскому, так и Казанскому отделению удалось нарастить число однопартийцев, что, безусловно, показывает высокий уровень доверия к «Единой России» в обществе.

По словам главы парламента, цели и задачи на предстоящий год будут сформулированы завтра на конференции регионального отделения партии, на которую сегодня члены Казанского отделения избрали 23 делегата.

В завершение мероприятия вновь принятым членам вручили партийные билеты, а особо отличившимся «единороссам» – благодарственные письма.

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