КЗСК до конца ноября возобновит отгрузку продукции для гособоронзаказа

(Казань, 7 ноября, «Татар-информ»). Казанский завод синтетического каучука в ближайшее время возобновит производство. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга РТ.

На предприятии сегодня, 7 ноября, побывал вице-премьер – министр промышленности и торговли Татарстана Альберт Каримов вместе с представителями Ростехнадзора, МЧС и прокуратуры. Гости осмотрели основные цеха завода и ознакомились с проведением ремонтных работ.

Еще 5 ноября «Нижнекамскнефтехим» поставил на казанский завод бутадиен, к концу следующей недели должен быть завезен винилиденхлорид, после чего «предприятие будет полностью укомплектовано по сырью», отметили в министерстве.

Пока на КЗСК завершаются необходимые для запуска производства подготовительные работы, пар на завод подается уже в штатном режиме.

«Ориентировочно первые отгрузки продукции для гособоронзаказа запланированы на конец ноября текущего года», – добавили в Минпромторге республики.

Казанский завод синтетического каучука – единственный в России производитель полисульфидных олигомеров, специальных марок каучуков и ряда другой продукции, в том числе и для предприятий оборонно-промышленного комплекса.

В этом году Арбитражный суд Татарстана признал предприятие банкротом, но, несмотря на это, завод удалось сохранить, о чем сообщало ИА «Татар-информ».

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