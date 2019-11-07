Гонка на собачьих упряжках «Волга Квест» вновь пройдет через Татарстан

(Казань, 7 ноября, «Татар-информ»). Международная гонка на собачьих упряжках «Волга Квест» после трехлетнего перерыва пройдет с 8 по 14 февраля 2020 года в трех регионах Поволжья – в Самарской и Ульяновской областях, а также в Республике Татарстан. Об этом сообщает пресс-служба состязаний.

Участники гонки стартуют в селе Ягодное Ставропольского района Самарской области и финишируют в татарстанском Болгаре. Маршрут проложен через значимые места Поволжья, «связанные с историческими транспортными путями доставки грузов, товаров с юга на север», отмечают организаторы.

Первый этап гонки длиной 250 км пройдет через Тольятти и национальный парк «Самарская Лука» и завершится на станции Услада в Ставропольском районе Самарской области. После дня отдыха начнется второй этап гонки длиной 300 км, который завершится в Болгаре.

У участвующих только в первом этапе число собак в упряжке не должно превышать восьми, у собирающихся преодолеть всю дистанцию – 12. «Переход из одной дистанции в другую, из класса в класс, по ходу гонки запрещен», – подчеркивает оргкомитет.

При этом на этот раз «Волга Квест» станет частью Мировой арктической серии, которая начнется в январе 2020-го в американской Миннесоте гонкой John Beargrease Sled Dog Marathon. Затем будут организованы состязания Femundløpet в Норвегии. После них состоится гонка в Поволжье, а завершит серию Iditarod Trail Sled Dog Race на Аляске.

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