УФНС по Татарстану банкротит дочернее предприятие «Камгэсэнергостроя»

(Казань, 7 ноября, «Татар-информ»). Управление Федеральной налоговой службы по Татарстану обратилось в Арбитражный суд РТ с иском на 153 млн рублей к набережночелнинскому ООО «КамгэсЗЯБ». Соответствующая информация размещена на сайте суда.

«О признании должника банкротом (ст. 224 АПК, ст. 4, 6, 7, 8, 37, 39, 41, 182 и др. ФЗ “О несостоятельности“). Сумма исковых требований 153 млн 753 тыс. 752,56 рубля», – отмечается в материалах дела.

ООО «КамгэсЗЯБ» является дочерним предприятием ПАО «Камгэсэнергострой».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что директора завода «КамгэсЗЯБ», скрывшего от налоговой 21 млн рублей, собираются судить в Набережных Челнах.

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