МФЦ РТ принимает заявления о внесении в госреестр сведений для защиты недвижимости

(Казань, 7 ноября, «Татар-информ»). В МФЦ Татарстана можно обратиться с заявлением о включении в ЕГРН специальной отметки по использованию электронной подписи для сделок с недвижимостью. Об этом сообщает пресс-служба МФЦ в РТ.

Вступили в силу изменения в федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости», благодаря которым появился еще один инструмент для защиты собственности от мошенников. В частности, в Единый государственный реестр недвижимости можно внести отметку, что заявление о переходе или прекращении права на недвижимость может быть подписано электронной подписью. Если такая запись отсутствует, то в случае поступления документов, заверенных электронной подписью, сделка будет приостановлена.

Чтобы такая отметка появилась в реестре недвижимости, татарстанцам с соответствующим заявлением нужно обратиться в МФЦ. Срок оказания услуги составит пять рабочих дней.

«По результатам оказания услуги МФЦ не выдает никаких документов. Заявителю по электронной или обычной почте направляет соответствующее уведомление орган регистрации», – отметила начальник Приволжского отдела МФЦ в РТ Лилия Столярова.

Теперь Росреестр должен уведомлять гражданина о поступлении документов на госрегистрацию перехода и прекращения его права собственности на недвижимость, подписанное электронной подписью. Сообщение должно отправляться в день получения заявления на адрес электронной почты собственника, который можно направить в Росреестр через МФЦ.

Всего с начала текущего года МФЦ Татарстана принял более 400 тыс. заявлений о регистрации перехода и прекращения права собственности на недвижимость.

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